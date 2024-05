Im mittlerweile legendären Pub "The Slip Inn" begegnet er Mary Donaldson - eine 28 Jahre alte Marketingexpertin aus Sydney, die keinen blassen Schimmer hat, dass sie gerade einem Thronfolger gegenübersteht. Denn der stellt sich ganz lässig als "Fred aus Dänemark" vor.



"Fred" fragt nach Marys Nummer - und dann entwickelt sich alles ganz schnell. Anfangs führen Mary und Frederik eine Undercover-Fernbeziehung - heimliche Liebestreffen mal in Dänemark, mal in Australien. 2003 bestätigt Königin Margrethe offiziell die Beziehung ihres ältesten Sohns, 2003 folgt die Verlobung, 2004 die Hochzeit.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Francis Dean

Mary: Schwerer Start in Dänemark

Davon geträumt, Prinzessin zu werden, hat Mary nie, wie sie während einer Pressekonferenz anlässlich der Verlobung ausplaudert. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich davon geträumt habe. Ich wollte damals Tierärztin werden." Tja, manchmal kommt es eben anders als gedacht.



Der Hof macht es der künftigen Kronprinzessin anfangs nicht leicht. Mary muss die australische Staatsbürgerschaft aufgeben und die dänische annehmen. Außerdem konvertiert sie zur lutherischen Kirche, bekommt Sprach- und Benimmunterricht und muss zustimmen, im Falle einer Scheidung auf jegliche Rechte in Bezug auf gemeinsame Kinder zu verzichten.

Bildrechte: picture alliance / Albert Nieboer/RoyalPress/dpa | Albert Nieboer

Image-Probleme als Luxus-Prinzesschen

Auch das Volk haderte zu Beginn mit der sehr selbstbewussten, emanzipierten Frau an Frederiks Seite.



Kurioserweise waren Marys hochmodische Optik und ihr glamouröses Auftreten die Hauptprobleme: Die Dänen unterstellten Mary einen übertriebenen Hang zum Luxus.



Eine Anekdote brachte ihr kurzweilig den Spitznamen "High-Heel-Prinzessin" ein: 2006 soll Mary in der Kopenhagener Einkaufsmeile "Mermaid" 20 Paar Schuhe für umgerechnet 7.000 Euro gekauft haben - auf einen Schlag.



Die andere Seite der Medaille: Mary lenkte durch ihr Gespür für Mode den Blick auf dänische Designer und kurbelte die Wirtschaft an. Und spätestens nach den vier gemeinsamen Kindern war Mary unantastbar.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Affärengerüchte gefährden Sauber-Image