Beim Dinner mit Langusten und frischem Spargel konnten sie sich in Ruhe austauschen. Beide sind aufgewachsen mit dem Bewusstsein, irgendwann das Erbe der Krone anzutreten. Nun kann Victoria bei Frederik schon einmal aus erster Hand hören, wie sich dieser Schritt anfühlt.

Und: Beide haben bürgerliche Partner geheiratet, auch das verbindet Victoria und Daniel mit Mary und Frederik. Dass diese Freundschaft etwas Besonderes ist, hat auch König Carl Gustaf in seiner Rede betont:

Auch die Königin und ich freuen uns, dass König Frederik und die Kronprinzessin ein so gutes Verhältnis haben. Es ist erfreulich zu sehen, wie sie ihr Humor und ihre Herzlichkeit verbindet. Und dass ihnen Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen am Herzen liegen. Es gibt uns Hoffnung für die Zukunft!

Am zweiten Tag des Staatsbesuchs war Königin Mary mit Königin Silvia zu Besuch im Museum Prinz Eugen Waldemarsudde, während ihre Ehemänner König Frederik und König Carl Gustaf das Stockholmer Amphibienregiment besuchten. Zum Mittagessen ging's gemeinsam - mit dabei waren auch Prinzessin Victoria und Prinz Daniel sowie Prinzessin Sofia.

Ach ja, ein bisschen fühlt es sich wirklich an wie Familienbesuch, wenn die dänischen Royals bei den Schweden zu Besuch sind - und das ist es ja auch: Königin Margrethe von Dänemark und König Carl Gustaf von Schweden sind Cousin und Cousine - und so spricht auch König Frederik bei seiner Rede im Stockholmer Schloss die königlichen Gastgeber warmherzig an als "Eure Majestäten, lieber Onkel Carl Gustaf und liebe Tante Silvia".



Und betont die Nähe zwischen den Königshäusern und ihren Landsleuten: