Noch vor Frederik lässt sich seine Mutter, Königin Margrethe hochleben. Die abgetretene Monarchin wird am 16. April 84 Jahre alt. Vertauschte Rollen bei Mutter und Sohn: Erstmals wird Margrethe an ihrem Geburtstag auf einen Balkon-Auftritt verzichten. Diese Ehre gebührt nun Frederik.



Stattdessen wird es am 16. April etwas gemütlicher zugehen: "Der 84. Geburtstag von S.M. Königin Margrethe wird privat im Schloss Fredensborg gefeiert", so das dänische Königshaus. Fredensborg befindet sich etwa 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen und wird als Sommersitz der dänischen Königsfamilie genutzt.



Ein kleines Highlight an Margrethes Geburtstag: Die dänische Militärkapelle, die "Royal Life Guards Band", soll ein kleines Konzert im Innenhof von Fredensborg geben.