Kurz vor dem zweiten Besuch des spanischen Königs Felipe haben 130.000 Menschen ihrer Wut, Trauer und Verzweiflung Luft gemacht. Bei einer Demonstration in Valencia protestierten sie am Sonntag (10.11.) im Stadtzentrum gegen die schleppende Hilfe und die zu späten Warnungen.



Ungeachtet der anhaltenden Proteste will König Felipe am Dienstag (12.11.) erneut in die vom Unwetter zerstörte Region reisen. Königin Letizia wird ihn diesmal nicht begleiten, wie das Königshaus mitteilte.



Mehr als 200 Menschen sind allein in der Region Valencia bei den Unwettern ums Leben gekommen.



Im Anschluss an die Demonstration in Valencia kam es zu Ausschreitungen. Radikale Gruppen seien am Ende der friedlichen Demonstration mitgelaufen und hätten Steine, Flaschen und brennende Behälter auf die Polizeibeamten geworfen, berichtete die Zeitung "Las Provinicias".