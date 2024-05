Bald schon sollte Letizia selbst im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen - von der Beobachterin zur Protagonistin.



Laut der spanischen Zeitung "Hola!" trafen Felipe und Letizia am 17. Oktober 2002 erstmals aufeinander - bei einem Dinner des spanischen Nachrichtensprechers Pedro Erquicia. Andere Quellen behaupten, dass Felipe einen befreundeten Journalisten gebeten haben soll, ein unauffälliges Treffen mit seiner Angebeteten zu arrangieren. Auch Royals greifen also hin und wieder auf fremde Kuppelkünste zurück - Stichwort Harry und Meghan. Hier verhalfen Meghans Freunde zu einem ersten Blind Date.



Von da an ging alles ganz schnell: Am 31. Oktober 2003 flimmerte Letizia zum letzten Mal als Nachrichtensprecherin über den Bildschirm, einen Tag später wurde ihre Verlobung mit Kronprinz Felipe bekannt gegeben.