Hoher Besuch aus dem Land der aufgehenden Sonne: Der japanische Kaiser Naruhito I. und seine Frau Masako verweilen für drei Tage in Großbritannien.



Kaisers treffen auf Königs.

Bildrechte: IMAGO/Kyodo News

Protz-Empfang in London

Auch wenn die Monarchie im Moment schwere Zeiten durchmacht: Ein bisschen Prunk und Protz darf schon sein - wie in alten, besseren Zeiten. Kaiser Naruhito und seine Frau Masako wurden am Dienstag (25.06.) offiziell von den britischen Royals in Großbritannien empfangen. König Charles, Königin Camilla und Prinz William begrüßten das kaiserliche Paar bei einer offiziellen Zeremonie auf der Horse Guards Parade in London.

Naruhito ist nicht wirklich als Reise-Kaiser bekannt. Der Monarch begibt sich nur selten ins Ausland. Sein dreitägiger Abstecher nach Großbritannien ist erst seine zweite offizielle Reise seit seiner Thronbesteigung im Jahr 2019.

Japan und Großbritannien reichen sich die Hände

Das Programm? Vollgepackt bis oben hin. Militärische Ehren, eine Kutschfahrt, Museumsbesuche und ein Staatsbankett. Große Geschütze für den Ehrengast. Auch am zweiten Abend ist ein Bankett geplant, an dem neben dem Kaiser auch Charles' Bruder Prinz Edward teilnehmen soll. Prinzessin Anne wird fehlen. Die Lieblingsschwester des Königs hat sich bei einem Unfall auf ihrem Anwesen verletzt.



Für den dritten und letzten Tag ist ein besonders emotionales Highlight geplant: Das kaiserliche und königliche Paar wird das Grab von Queen Elizabeth in Windsor besuchen. Naruhito soll sich dies ausdrücklich gewünscht haben.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press Wire

Reise in die Vergangenheit

Kaiser Naruhito hat ein Herz für Großbritannien: Als erster japanischer Kaiser schloss er ein Studium ab - ausgerechnet in Oxford. Damals unternahm er gerne Radtouren, abends ging es in den Pub.



Auch mit Charles verbindet Naruhito eine lange Geschichte. Die beiden kennen sich seit den 1980er-Jahren. Die Monarchen gelten als bodenständig, aber auch als Eigenbrötler. Nicht das einzige, was Naruhito und Charles eint: Beide Royals verliebten sich in eine Bürgerliche. Ihre Ehegattinnen litten viele Jahre unter den spitzzüngigen Schlagzeilen der Boulevardpresse. Die Diplomatentochter Masako erkrankte psychisch und physisch. Camilla stand jahrelang unfreiwillig als Gegenspielerin von Prinzessin Diana im Rampenlicht.



Vielleicht kann Naruhitos Reise in die Vergangenheit ja die ein oder andere Wunde heilen und Charles etwas von seinen Sorgen ablenken. So von Royal zu Royal.