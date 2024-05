6. Mai 2023: Ein verregneter Tag in London, der in die Geschichtsbücher eingehen soll. Aus Prinz Charles, dem ewigen Thronfolger, wird König Charles III. - Großbritanniens 62. Monarch. Die Briten haben mit Elizabeth II. zwar eine Jahrhundert-Monarchin verloren, hoffen aber darauf, dass Charles, William und Co. das Königshaus Windsor in die Zukunft führen werden.



Heute, genau ein Jahr später, weiß man längst: Es ist nicht alles Glanz und Gloria - zumindest nicht mehr. Die britische Monarchie befindet sich in einer Krise. Neben König Charles ist auch Prinzessin Kate an Krebs erkrankt.



Das Jahr nach der Krönung wurde für Charles zum persönlichen "Annus horribilis" - zum Schreckensjahr. Ein Rückblick: