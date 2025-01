Die Zivilklage von Prinz Harry gegen den Verlag der britischen Zeitung "The Sun" startet am Dienstag (21.01.) mit einem mehrwöchigen Prozess in London. Harry selbst wird während der zehn Wochen ebenfalls im Zeugenstand erwartet.

Der Sohn von König Charles wirft dem Verlag vor, durch Bespitzelung an Informationen über ihn gekommen zu sein - unter anderem durch Abhörmethoden und Privatdetektive. Gemeinsam mit einem anderen Kläger wollen sie den Vorwurf gegen die Journalisten anhand von Artikeln beweisen, die ihrer Ansicht nach durch genau solche Methoden zustande gekommen seien.



Der Verlag selbst weist die Vorwürfe zurück. Rupert Murdoch, Eigentümer des Verlages, hält daran fest, dass es bei der Zeitung keinerlei solcher Methoden gegeben habe. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass eine Zeitung dieses Verlages in einen Bespitzelungsskandal verwickelt wäre. Die Wochenzeitung "News Of The World" wurde 2011 in Folge eines Abhörskandales eingestellt.