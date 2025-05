Im Kern ging es darum, ob der in den USA lebende Prinz Harry ein Anrecht auf dieselben Schutzmaßnahmen hat wie der Rest der königlichen Familie, wenn er in seine alte Heimat Großbritannien zu Gast ist - auf Kosten der Steuerzahler.



Der jüngste Sohn von König Charles wollte im ersten Verfahren eine Entscheidung des zuständigen Ausschusses aufheben lassen. Dieser hatte Harrys Sicherheitsstatus herabgestuft, nachdem er vor fünf Jahren seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte. In einer schriftlichen Stellungnahme begründete Harry seine Klage gegen den Entzug des grundlegenden Polizeischutzes so: