Streit um Sicherheitsvorkehrungen Seltener Besuch: Prinz Harry kommt persönlich zum Gerichtsprozess in London

08. April 2025, 14:04 Uhr

In diesem Streit will er sich nicht geschlagen geben: Prinz Harry ist am Dienstag (8. April) persönlich in London zu einer Verhandlung am Berufungsgericht erschienen. Der 40-Jährige streitet sich mit dem britischen Innenministerium um seinen Polizeischutz.