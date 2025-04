Beworben wurden die "wunderschönen Essentials" in einer Pressemeldung wortreich als "bewusst gestaltete Produkte, die von Meghan, Herzogin von Sussex, [...] persönlich entwickelt wurden". Jetzt kann auch die Öffentlichkeit sehen, welche "Essentials" in Meghans neuem Shop tatsächlich angeboten werden - und was sie kosten. Da gibt es Meghans berühmte Himbeermarmelade für 14 Dollar in der Geschenkverpackung, Deko-Blüten für 15 Dollar oder Tee für 12 Dollar. Das teuerste Produkt, das aktuell in Meghans Shop angeboten wird? Ein Glas Honig inklusive Honigwabe für 28 Dollar. Fans, die nun finden, dass das für Marmelade oder Honig doch recht preisintensiv ist, können aufatmen: Sämtliche Produkte waren nämlich direkt nach dem Launch ausverkauft.

Aber Meghan wäre nicht Meghan, wenn sie nicht ihre Leidenschaft als Gastgeberin auch bei "As ever" einbringen würde: Tipps für die Anwendung ihrer Produkte gibt es für ihre Fans gratis dazu.



Was beispielsweise mit der Himbeermarmelade zu tun ist, wenn man sie nicht einfach aufs Brötchen streichen will?



Meghan findet: Dazu "frisch zubereitete Crêpes, bestäubt mit Puderzucker, serviert neben einer Tasse Kaffee - besiegelt mit einem Kuss".



Da passt alles zusammen, denn die Crêpes gibt es natürlich auch im Shop. Verzeihung, gab es.



Markenbewusstsein wird bei Herzogin Meghan ohnehin groß geschrieben: Neben ihrer aktuellen Lifestyle-Doku "With Love, Meghan", in der ebenfalls Streublüten und Himbeermarmelade vorkommen, ist auch "As ever" gemeinsam mit dem Streamingdienst Netflix entwickelt worden.