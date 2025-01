Nach den Royal-Serien "The Crown" und "Máxima" steht nun Stoff aus dem norwegischen Königshaus in den Startlöchern. Am 14. Februar feiert die Serie "Harald & Sonja" auf Amazon Prime Premiere.



Das Datum ist wahrscheinlich nicht zufällig gewählt - ist es doch der Valentinstag und in der Serie geht es (natürlich) um die Liebe. Die einzigartige Lovestory von König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen kommt auf die Bildschirme.