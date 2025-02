"Hipp hurra! I dag fyller Hans Majestet Kong Harald 88 år!", schreibt der Hof dazu ("Hipp, hipp, hurra! Heute wird Seine Majestät König Harald 88 Jahre alt"). Große Feierlichkeiten sind aber offenbar nicht geplant. Norwegische Medien berichten, der König wolle seinen Geburtstag privat mit Familie und Freunden feiern.



Harald V. ist seit mehr als drei Jahrzehnten König von Norwegen. Trotz vieler gesundheitlicher Herausforderungen ist er durch seine Beständigkeit und seine Verbundenheit mit dem norwegischen Volk nach wie vor eine zentrale Figur der norwegischen Monarchie.

Kindheit im Exil

Haralds erste Lebensjahre fielen in eine schwierige Zeit. Etwas mehr als drei Jahre nach seiner Geburt im Jahr 1937 marschierten die Nazis in Norwegen ein. Harald wurde zunächst nach Schweden und dann in die USA gebracht.



Während sein Vater und sein Großvater, König Haakon VII., die norwegische Exilregierung in London anführten, lebten Harald und seine Mutter in Washington. Erst nach dem Krieg kehrte die königliche Familie in ihre Heimat zurück.

Begeisterung für Segeln Sport

Nach dem Besuch einer staatlichen Schule absolvierte Harald eine militärische Ausbildung. Erst danach studierte er Wirtschafts- und Politikwissenschaften in Oslo und an der Universität Oxford.



Dort zeichnete er sich als einer der besten Ruderer der britischen Elite-Universität aus. Dies war der Beginn einer großen Leidenschaft für den Wassersport. Als Segler nahm er an internationalen Wettkämpfen wie den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio teil und wurde 1987 sogar Weltmeister.

Liebesheirat mit einer Bürgerlichen

Seit 1968 ist Harald mit der jetzigen Königin Sonja verheiratet. Eine Liebe, für die er hart kämpfen musste. Neun Jahre dauerte es, bis er endlich die Erlaubnis bekam, eine Bürgerliche zu seiner Frau zu nehmen.



Eine Erfahrung, die ihn nachhaltig prägte. Als seine Tochter Märtha-Louise den als Dandy verschrienen Schriftsteller Ari Behn heiratete und Kronprinz Haakon sein Herz der ledigen Mette-Marit schenkte, gab es von seiner Seite keine Einwände. Auch nicht, als Märtha-Louise zum zweiten Mal heiratete - den amerikanischen Schamanen Durek Verrett.

Moralische Instanz: Modernität und Weltoffenheit

Gerade in schwierigen Zeiten ist das Königshaus eine wichtige Stütze für die Norweger. Nur wenige Stunden, nachdem der Rechtsextremist Anders Behring Breivik im Sommer 2011 mit einer Bombe in Oslo und Schüssen auf die Teilnehmer eines Sommerlagers auf der Insel Utöya 77 Menschen getötet hatte, ermutigte Harald V. seine Landsleute, an ihrem Gesellschaftsmodell festzuhalten:



"Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass die Freiheit stärker ist als die Angst. Ich glaube weiterhin an die Demokratie und eine offene norwegische Gesellschaft", so der Monarch bei der Gedenkfeier. Ein Bekenntnis, das Harald V. in einer Rede anlässlich seines 25-jährigen Thronjubiläums erneuerte - und sich einmal mehr tolerant und weltoffen zeigte.

Die Norweger, das sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben und Jungen und Mädchen, die sich gegenseitig lieben. Die Norweger glauben an Gott, Allah, das Universum und überhaupt nichts. Harald V. dpa

