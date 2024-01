Bei einem Benefiz-Fußballmatch kamen die beiden Royal-Ladys am Montag (22.01.) nicht aus dem Strahlen heraus. Die Schwägerinnen spazierten händchenhaltend und kichernd über den Fußballplatz. Immer wieder umarmten sich die beiden, tuschelten und spielten sich die Bälle zu - nicht nur symbolisch! Im Rahmen des "Fight-AIDS-Clubs" traten die "Barbagiuans" und der "Cirque FC" gegeneinander an - die Lieblings-Fußballmannschaften der Grimaldis. Fürst Albert gilt als treuer Fan der "Barbagiuans", während Stéphanie den "Cirque FC" anfeuert. Und Charlène? Die blieb neutral und genoss einfach nur die harmonische Atmosphäre.

Immer wieder wird gemunkelt, dass sich die Frauen in Fürst Alberts Leben nicht wirklich riechen können. Vor allem Caroline, Alberst ältester Schwester, wird ein Streit mit ihrer Schwägerin nachgesagt. Angeblich sieht sie sich als die geeignetere Repräsentantin von Monaco. Doch die erste Frau am Hof ist nun mal Charlène.



Sind die frostigen Zeiten nun endgültig vorbei? Fürstin Charlène, Prinzessin Caroline und Prinzessin Stéphanie zeigen sich in letzter Zeit immer wieder gemeinsam. Lange hieß es, dass die Frauen gemeinsame Termine meiden würden.



Fragt sich: Alles nur gespielt? Glaubt man den aktuellen Bildern, scheint der Draht zueinander nicht ganz so schlecht zu sein...