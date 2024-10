König Frederik X. und Königin Mary wurden mit militärischen Ehren in Schloss Bellevue empfangen und besuchten anschließend den Bundestag. Am Nachmittag stand für die beiden ein besonderer Festakt auf dem Programm:



Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Botschaftskomplexes der nordischen Länder in Berlin wurden auch der norwegische Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit sowie Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel erwartet - ein royales Gipfeltreffen also.



Am Dienstag (22.10.), dem zweiten Tag des Deutschlandsbesuchs, geht's für die beiden Royals, die ohne ihre Kinder angereist sind, hoch in den Norden: Auf dem Programm steht für Mary und Frederik eine Reise nach Schleswig-Holstein, um dort die dänische Minderheit zu besuchen.