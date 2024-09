Frederik und Mary werden in der Bundeshauptstadt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender empfangen. Nach einem Besuch im Reichstagsgebäude soll eine Feier zum 25-jährigen Bestehen des Nordischen Botschaftskomplexes am Tiergarten folgen. Da darf royale Unterstützung aus Skandinavien natürlich nicht fehlen.



Nicht nur das dänische Königspaar soll nach Berlin reisen, sondern auch die royalen Kollegen aus Schweden und Norwegen: Und tatsächlich: Ein Blick in den Terminkalender des schwedischen Königshauses zeigt, dass auch Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel an der Feier teilnehmen werden.



In den offiziellen Kalender der norwegischen Royals ist der Termin bisher noch nicht eingetragen. Wer aus dem Königshaus rund um Mette-Marit und Haakon nach Berlin reisen wird, bleibt also erst mal abzuwarten.