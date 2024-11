Besonders im Hinblick auf die Flutkatastrophe in Spanien, die kürzlich mehrere Menschen das Leben gekostet hat, kommen solche Bilder, die den Reichtum der Royals zur Schau stellen, nicht besonders gut an. Bis heute kämpfen viele Spanier mit den Folgen der Katastrophe, haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren.



Beim Besuch vor einigen Wochen in den betroffenen Regionen wurde das Königspaar alles andere als willkommen geheißen - es wurde sogar mit Schlamm und Steinen beworfen und von wütenden Menschen beschimpft.