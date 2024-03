Wie bereits Charlotte Casiraghis Ex-Partner, ist auch Nicolas Mathieu Typ "intellektueller Künstler". Vor ihrer Ehe mit Dimitri Rassam war die Monegassin mit dem Komiker Gad Elmaleh liiert.



Intelligenz ist eben sexy - Charlotte Casiraghi und Nicolas Mathieu? Ein perfektes Match, denn auch die 37-Jährige überzeugt mit Köpfchen. Charlotte studierte an der Sorbonne in Paris und machte dort einen Abschluss in Philosophie.



Der 45-jährige Nicolas Mathieu feierte währenddessen mit seinem Buch "Leurs enfants après eux" Mega-Erfolge, wurde sogar mit dem französischen Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet.



Aus einer früheren Ehe hat Nicolas Mathieu den elfjährigen Sohn Oscar - klingt nach einer perfekten Patchwork-Kombi. Charlotte bringt mit Raphaël (*2013) und Balthazar (*2018) gleich zwei Kinder mit in die Beziehung.