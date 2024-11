Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Thames Valley Police in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober. "Gegen 23:45 Uhr erhielten wir eine Meldung über einen Einbruch in ein Anwesen auf dem Crown Estate Land in der Nähe der A308 in Windsor. [...] Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Festnahmen, die Ermittlungen dauern an."



Laut der britischen Sun haben die Übeltäter einen 1,80 Meter hohen Zaun überwunden und einen schwarzen Isuzu Pick-up und ein rotes Quad von der Shaw Farm, die innerhalb der Sicherheitszone des Schlosses liegt, gestohlen. Eine anonyme Quelle der Sun ist sich sicher: "Sie müssen Windsor Castle schon eine Weile beobachtet haben."