Die diesjährige Weihnachtskarte von König Charles und Camilla ist da - und sie erregt Aufmerksamkeit, denn die königlichen Weihnachtsgrüße sind ganz anders gestaltet als im vergangenen Jahr: Vor einem Jahr zeigte sich das britische Königspaar auf seiner Weihnachtskarte noch in vollem Ornat. Dieses Jahr lassen es die beiden etwas lockerer angehen. Man könnte auch sagen, weniger pompös.

Kurz nach der Krönung 2023 war die royale Stimmung wohl noch etwas festlicher als jetzt, nach einem Jahr mit vielen gesundheitlichen Herausforderungen für das britische Königshaus: König Charles wird wegen einer Krebserkrankung behandelt, Camilla litt zuletzt an einer Form der Lungenentzündung, Schwiegertochter Kate erkrankte ebenfalls an Krebs und musste sich einer Chemotherapie unterziehen.

Dieses Jahr also etwas lockerer, bescheidener: Der 76-jährige Charles posiert für die Fotografin Millie Pilkington in einem grauen Anzug, mit einer Hand in der Tasche und blauer Krawatte. Ehefrau Camilla trägt ein blaues Kleid aus Wollkrepp der Designerin Fiona Clare und privaten Schmuck.



Dazu schreibt das Königspaar im gewohnt schlichten britischen Stil. "Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr".