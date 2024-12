Eigentlich sah alles danach aus, dass Königin Camilla sich von ihrer Infektion der Atemwege im November erholt hat. Doch nun berichtet eine Quelle des Buckingham Palace der BBC, dass sie noch immer mit der Erkrankung zu kämpfen hat und ihre Energiereserven erschöpft seien. Sie brauche Zeit, um sich auszuruhen und vollständig zu erholen, was angesichts der vielen aufeinanderfolgenden Staatsbesuche gar nicht so einfach sei.

Trotzdem hat es sich die 77-Jährige nicht nehmen lassen, am Dienstag (3.12.) beim Empfang des Emir von Katar Tamim bin Hamad Al Thani und seiner Ehefrau dabei zu sein.



Allerdings ging es für sie nicht per Kutsche zurück in den Buckingham Palast, Camilla fuhr mit dem Auto. Wohl ein Anzeichen dafür, dass sich die Königin wirklich noch schonen muss.