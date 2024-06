Da sind sie alle wieder vereint. Zum Abschluss der Geburtstagsparade zeigt sich die Königsfamilie traditionell auf dem Balkon des Buckingham-Palastes - so auch in diesem Jahr. Der engste Kreis der Royal Family fand sich an der Seite von Charles an, darunter neben dem heimlichen Star des Tages, Kate, auch William und ihre gemeinsamen Kinder, Königin Camilla, sowie Sophie, Herzogin von Edinburgh, Lady Louise Windsor und Prinz Edward.



Gemeinsam schauten sie sich eine Flugshow der britischen Luftwaffe an, ehe sie dem britischen Volk und zahlreichen Zuschauern zuwinkten. Nicht zu übersehen war das große Grinsen in Kates Gesicht - ein Grinsen, das vielen Fans sicher ein bisschen Hoffnung gibt.



Passend zu dem Moment zeigte sich dann übrigens auch das Wetter von seiner besten Seite. Nachdem es zum Ende der "Trooping the Colour"-Parade noch geregnet hatte, erlaubte sich die Sonne zum Schluss einen kleinen Auftritt.