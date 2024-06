Wenn Royals oder Promis vor den Traualtar treten, muss es funkeln, glitzern und glänzen: An den Fingern der Damen zählt nur Hochkarätiges. Der ein oder andere Verlobungsring übt dabei eine ganz besondere Faszination aus. Fragt sich: Wer trägt den schönsten Klunker am Ringfinger?

Der britischen Schmuckhersteller "Ramsden’s Jewellery" wollte es genau wissen und forschte nach: Welcher Verlobungsring wurde in den vergangenen zwölf Monaten online am häufigsten gesucht? Auf den Rängen 3, 4 und 5 landeten Megan Fox, Millie Bobby Brown und Hailey Bieber. Gold und Silber gehen allerdings an zwei royale Damen - im wahrsten Sinne des Wortes.

Kate hat den teuersten, Meghan den begehrtesten: Laut Studie wurde Herzogin Meghans Verlobungsring im vergangenen Jahr im Durchschnitt 51.283 Mal pro Monat gesucht - Rekord!



Sechs Jahre ist es her, dass sich Harry und Meghan in Windsor die ewige Liebe geschworen haben. An Meghans Finger glitzerte ein Ring aus walisischem Gold, mit drei auffälligen Diamanten. Die Steine haben es in sich - sowohl materiell als auch symbolisch.



Die zwei kleineren Diamanten stammen aus der Privatschatulle von Lady Diana. Diamant Nummer drei ist ein 2,5-karätiger Stein, der aus Botswana stammt, wo Harry und Meghan zu Beginn ihrer Beziehung zu Besuch waren.



Meghans Ring soll laut der britischen "Sun" umgerechnet rund 175.000 Euro wert sein.