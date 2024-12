Mit bewegenden Worten macht Prinzessin Kate auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam: Menschen mit Suchterkrankungen.



Als Schirmherrin des "Forward Trusts" setzt sie sich für Menschen ein, die mit einer Sucht zu kämpfen haben.



Im Rahmen der "Addiction Awareness Week", die am 30. November startet, hat die Princess of Wales einen rührenden und wachrüttelnden Brief geschrieben.