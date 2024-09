"Royal Carols: Together at Christmas", so der Titel des Events, ist aber mehr als "nur" ein Gottesdienst, der im Fernsehen übertragen wird. Es geht den Royals, allen voran Kate, darum, das Augenmerk auf die Menschen zu lenken, die jeden Tag Großartiges leisten: Frauen und Männer, die ein Ehrenamt ausüben, Gemeindearbeiter:innen und Communities, die sich in schweren Zeiten untereinander helfen.



Natürlich werden Weihnachtslieder gesungen, aber auch andere Religionen kommen zu Wort. Auch das ist Kate immer sehr wichtig. In den vergangenen Jahren überraschte die Prinzessin von Wales die Konzertgäste mit einem Auftritt am Klavier.