Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist das schönste Pärchen im ganzen Land? Kate und William überstrahlen modisch alle - und das haben sie jetzt sogar schwarz auf weiß: Der Prince und die Princess of Wales wurden jetzt zum "Stilvollsten Pärchen der Promiwelt" gekürt. Prinz Harry und Herzogin Meghan hängen sie um Längen ab - das Duo landet nur auf Platz fünf.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alastair Grant

Der Titel ist keine Willkür, sondern basiert auf einer großangelegten Studie des britischen Modeunternehmens "Karen Millen". Experten untersuchten dafür mehr als fünf Millionen Social-Media-Beiträge sowie Google-Suchanfragen zum Thema Mode. Das Ergebnis fiel mehr als klar aus: Laut Analyse ist das Interesse an den Royal-Looks von William und Kate am größten.

Auf Platz zwei landeten Justin und Hailey Bieber gefolgt von Kendall Jenner und Rapper Bad Bunny. Knapp am Treppchen vorbei: Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce. Prinz Harry und Herzogin Meghan schafften es nur auf Platz fünf.

Allerdings hat die Auszeichnung einen klitzekleinen Beigeschmack. Denn: Prinzessin Kate ist seit Jahren großer Fan von "Karen Millen". Immer wieder sieht man sie in Looks des britischen Modehauses.



Ist der Titel also ein kleines Dankeschön für die lange Mode-Treue?



Ein Schelm, der Böses dabei denkt...