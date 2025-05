Liebesinsel zum Hochzeitstag?



An einem sonnigen 29. April vor 14 Jahren gaben sich William und Kate vor der märchenhaften Kulisse der Westminster Abbey das Jawort. Elfenbeinhochzeit nennt man dieses Liebesjubiläum im Volksmund - ein Symbol für Beständigkeit, Wert und Eleganz der Ehe, wie wertvolles Elfenbein.



Nicht London, sondern Schottland heißt es dieses Mal: Für ihre Hochzeitstags-Location haben sich William und Kate die Insel Mull ausgesucht. 3.000 Einwohner, zwei Whisky-Destillerien und jede Menge Royal-Fans hat die Insel vor der Nordwestküste Schottlands zu bieten.



Was ihren 14. Hochzeitstag so besonders macht: