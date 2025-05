So tickt Charlotte - laut ihrer Nanny

Kein anderes hochrangiges Royal-Paar habe sich je so intensiv um die Erziehung seines Nachwuchses gekümmert wie William und Kate. Wenn Not am Mann ist, zählen sie meist auf die Unterstützung der Middletons. Oma Carole und Opa Michael sind immer für ihre Enkel da und fest in den Familienalltag eingebunden.

Und wenn die royalen Pflichten doch mal zu laut rufen, steht im heimischen Adelaide Cottage, dem Vierzimmerhaus in Windsor, ein Kindermädchen zur Verfügung - allerdings keine Hausangestellten. Den Haushalt schmeißen die Wales' allein.



Eines dieser Kindermädchen war fünf Jahre lang Caroline Redgrave. Sie beschreibt den Alltag der drei Wales-Kids in einem Interview mit der "Sun" als "wunderbar normal".

Sie habe ausschließlich positive Erinnerungen an ihre Dienste für Kate und William. Besonders schön empfand sie das tägliche Gute-Nacht-Ritual der Kinder: ein warmes Bad, ein Spiel oder eine Gutenachtgeschichte, keine Bildschirmzeit, dafür warme Milch und dann ab ins Bett.



"Die Routine war immer gleich, egal, was am Tag passiert war", so Caroline Redgrave. "Es gab Kuscheleinheiten, Bücher und ab und zu einen Kicheranfall. Es war wunderbar normal. Die Leute stellen sich strenge Formalitäten vor, aber in Wirklichkeit war es warm, liebevoll und ganz normal."

So richtig lernt man sie erst in den ruhigen Abendstunden kennen. Dann sind sie am entspanntesten. Und dann sieht man auch, wie geerdet sie wirklich sind - höflich, verspielt und voller Persönlichkeit.

Charlottes Beauty-Routine

Viele sehen in Charlotte bereits ein Mini-Me ihrer viel bewunderten Mama Kate. Und tatsächlich ist Charlotte mit ihren fast zehn Jahren schon sehr modeinteressiert. Der "Charlotte"-Effekt macht sich bereits bemerkbar: Was sie trägt, ist nicht selten innerhalb weniger Stunden ausverkauft.



Die "US Weekly" schätzt, dass Charlotte der britischen Wirtschaft im Laufe ihres Lebens zwischen 3 und 4 Milliarden Pfund wert sein wird - weit mehr als ihr Bruder George, der künftige König.

Das Schönheitsritual der bald Zehnjährigen: Naturprodukte ohne Duftstoffe. "Ihre Hautpflege war wirklich einfach, sehr natürlich. Keine Chemie, kein Aufheben. Nur warmes Wasser, ein weiches Tuch und Waschmittel auf pflanzlicher Basis", plaudert Caroline Redgrave aus dem Royal-Nähkästchen.

Charlotte, die Leseratte

Während George gerne mit Bauklötzen spielt und Louis seine Stofftiere liebt, steckt Charlotte ihre Nase am liebsten in Bücher. Die kleine Prinzessin sei eine echte Leseratte, sagt ihr früheres Kindermädchen.



Außerdem sei Charlotte ein absoluter Sportfan. Kein Wunder bei dem aktiven Lebensstil von William und Kate. Ihre Lieblingssportarten: Rugby, Tennis, Turnen, Ballett, Bogenschießen - und Fußball, wie William 2023 bei einem Besuch der England Lionesses im St. George's Park stolz erzählte.

Royal-Expertin: "Ihre Leichtigkeit im Rampenlicht ist beeindruckend."

Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt vor dem St. Mary's Hospital zehn Stunden nach ihrer Geburt hat Charlotte die Massen verzaubert. Die Welt hat miterlebt, wie sie sich von einem frechen Kleinkind in ein selbstbewusstes Mädchen verwandelt hat, das Taylor Swift, Sport, Bücher und Pferde liebt, mit Vorliebe Oliven snackt und gerne mit ihren Brüdern abhängt (sie ist dafür bekannt, ihre jüngeren Geschwister bei königlichen Auftritten in Schach zu halten).

Anlässlich von Charlottes zehntem Geburtstag sprach "US Weekly" für seine Titelgeschichte mit Royal-Expertin Amanda Matta. Sie prophezeit, dass Charlotte eines Tages eine ganz Große sein wird - was sich insbesondere beim Wimbledon-Finale im vergangenen Jahr bereits gezeigt hat, als Charlotte ihre Mutter Kate begleitete.

Charlotte schüttelte den Spielern selbstbewusst die Hand und unterhielt sich mit den Erwachsenen, als ob es keine große Sache wäre. Ihre Leichtigkeit im Rampenlicht ist beeindruckend.

Dass Charlotte etwas ganz Besonderes ist, bemerkte auch Taylor Swifts Freund Travis Kelce, der sie, William und George am Rande eines Konzerts traf: "Sie ist ein Superstar", schwärmte Kelce einige Tage später in seinem Podcast "New Heights" und fügte hinzu, dass William "alles richtig" mache, wenn es um die Erziehung gehe. "Sie hatte Feuer in sich".

Charlotte, die Musterschülerin

Laut Amanda Matta ist Charlotte eine ausgeglichene und gute Schülerin. "Ihre Lehrer behandeln sie wie jedes andere Kind. Sie gilt als intelligent und fleißig und soll mehrsprachig sein - mit besonderem Interesse für Spanisch."



Schule habe oberste Priorität bei Familie Wales. Noch besuchen sowohl George, als auch Charlotte und Louis dieselbe Schule, die Lambrook School in Ascot - nur eine kurze Autofahrt vom Zuhause der Familie Wales entfernt. "Kate ist dafür bekannt, dass sie an Schulveranstaltungen teilnimmt und sogar mit anderen Eltern über WhatsApp kommuniziert", so Amanda Matta.

