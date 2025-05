Der Anzug sitzt, das Bouclé-Jäckchen auch, die Pumps sind mit Erde beschmutzt - aber was soll's? Hauptsache, der "Maibaum" steht. Bei Königs ist eben alles ein bisschen anders. Am 1. Mai empfingen Charles und Camilla das schwedische Königspaar im heimischen Windsor Park - nur einen Tag nach Carl Gustafs 79. Geburtstag . Statt Tea Time und Audienz im Schloss gab es eine Portion frische Luft. Im Park pflanzte das königliche Quartett eine schwedische Eiche - ein Symbol für die tiefe Freundschaft zwischen Großbritannien und Schweden. Dahinter verbirgt sich eine lange Tradition.

Die kleine Stieleiche - eine Quercus robur - stammt aus Solliden auf der Insel Öland, der Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie. Das Bäumchen war ein Geschenk an das britische Königspaar zur Krönung 2023. Nun ist die Eiche groß und stattlich genug für einen Umzug und darf in britischer Erde Wurzeln schlagen.



Die Idee dahinter: Die Stieleiche soll für die nächsten Jahrzehnte so fest im Park von Windsor verankert sein wie die Freundschaft zwischen dem britischen und dem schwedischen Königshaus. Hach, wie symbolträchtig und nahezu poetisch!