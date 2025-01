Was genau bei dem Unfall passiert ist, daran könne sich die Schwester von König Charles III. nicht im Detail erinnern. Sie wisse aber umso mehr zu schätzen, dass es glimpflich ausgegangen ist. "Man wird deutlich daran erinnert, dass eigentlich jeder Tag ein Bonus ist", sagte die 74-Jährige jetzt der Nachrichtenagentur PA.



"Ich weiß, wo ich hinwollte, und zwar zu den Hühnern", erzählte sie zum Unfall auf ihrem Privatanwesen Gatcombe Park. Mit Pferden habe das in dem Moment eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Danach erinnere sich die begeisterte Reiterin an nichts mehr.