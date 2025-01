Für ein Herzens-Projekt ist Prinzessin Anne zwei Tage in Südafrika unterwegs - allerdings ohne ihren Herzens-Menschen. Ihr Ehemann Timothy Laurence musste kurzfristig den gemeinsamen Trip absagen, weil er sich verletzt hat.

Mitreisen nicht möglich

Wie das "Hello"-Magazin berichtet, soll sich Annes Gatte bei der Arbeit auf ihrem Anwesen Gatcombe Park verletzt haben und nun in Großbritannien behandelt werden. Die Rede ist von einem Verdacht auf Bänderriss, der es ihm unmöglich macht, Anne auf ihrer Reise nach Südafrika zu begleiten.



Erst vergangenes Jahr hatte sich Timothy ebenfalls bei Arbeiten auf dem Anwesen verletzt. Laut der Zeitschrift "The Telegraph" hatte er sich damals bei Gartenarbeiten an einem Zaun ein blaues Auge zugezogen.

Solo-Ritt nach Südafrika

Die Reise von Anne dreht sich auch um ihre liebsten Geschöpfe: Pferde. Die Prinzessin besucht in Kapstadt die Organisation "Riding for the disabled", die es Menschen mit Behinderung ermöglicht, kostenlos an Reittherapie, Sport und Training teilzunehmen.

Bildrechte: picture alliance / empics | Aaron Chown

Obwohl sie nur zwei Tage unterwegs ist, ist der Terminkalender voll. Am zweiten Tag ihrer Reise wird sie eine Gedenkstätte einweihen, die über 1.700 schwarze südafrikanische Soldaten ehrt, die im Ersten Weltkrieg gedient haben. Darauf sollen weitere Termine in der ganzen Stadt folgen, inklusive einem Besuch beim Royal Cape Yacht Club. Prinzessin Anne ist das erste Mal seit 2012 wieder in Südafrika zu Besuch.

Unfall auch bei Anne