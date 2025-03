Knauf äußert sich am Sonntag (23. Februar) über seine Zeit im Dienste der königlichen Familie und verrät aus seiner Insider-Perspektive einige interessante Aspekte - vor allem über Prinz William. So sei der Sohn von König Charles III. nach der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate an einem absoluten Tiefpunkt gewesen.



"Es war schrecklich, einfach schrecklich. Ich habe ihn noch nie so niedergeschlagen gesehen", so Knauf. Grund dafür sei gewesen, dass William innerhalb kurzer Zeit erfahren habe, dass sowohl seine Frau als auch sein Vater an Krebs erkrankt seien. In britischen Medien sprach William Ende 2024 selbst vom "härtesten Jahr" seines Lebens.