Zu viele wurden getötet. Ich möchte, wie so viele andere auch, dass die Kämpfe so schnell wie möglich ein Ende haben.

Er hat gesagt, was viele denken: In einer seltenen politischen Äußerung hat Prinz William ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen gefordert.

Ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die schrecklichen menschlichen Kosten, die der Konflikt im Nahen Osten seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verursacht hat. […] Es besteht dringender Bedarf an verstärkter humanitärer Unterstützung für Gaza. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Hilfe ankommt und die Geiseln freigelassen werden.

Wie der Kensington-Palast ankündigte, will William in der nächsten Zeit an mehreren Veranstaltungen mit Bezug zum Nahost-Konflikt teilnehmen. Unter anderem wird der Thronfolger eine Synagoge besuchen und sich mit Aktivisten treffen, die gegen Antisemitismus kämpfen.



Der Prinz von Wales will klarmachen, dass der Judenhass im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt ein alarmierendes Ausmaß angenommen hat.