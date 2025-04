Für ein Porträt über Prinz William hat "The Times" mit seinen Mitarbeitern gesprochen. Und die haben einiges über ihren royalen Boss ausgeplaudert.



Seine langjährigen Mitarbeiter zeichnen ein ganz anderes Bild von Prinz William als sein Bruder in seiner Biografie - streng aber kooperativ soll er sein. Er sei bekannt dafür, auch am Wochenende WhatsApp-Nachrichten an seine Mitarbeiter zu schreiben. Und er soll sich zu nichts drängen lassen, was er nicht tun will, und konzentriert sich auf das, was er erreichen will.