Royals Queen-Ehemann Prinz Philip ist tot

23. Oktober 2023, 11:04 Uhr

Er wurde zuletzt immer gebrechlicher, benötigte immer wieder medizinische Hilfe - in der Öffentlichkeit sah man ihn nur noch selten. Am Freitag, den 9. April, ist Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, im Alter von 99 Jahren gestorben. Das meldete der Palast in London. 73 Jahre lang war Philip der Mann an der Seite von Queen Elizabeth II.