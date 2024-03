Barbie ist ewig jung? Das war einmal! Die britische Königin ist am Dienstag in London mit einem besonderen Geschenk geehrt worden: einer nach ihrem Vorbild entworfenen Barbie-Puppe. Die Ehefrau von König Charles III. zeigte sich am Dienstag - natürlich auf royale Weise - durchaus amüsiert und geschmeichelt, als ihr im Buckingham Palace die Puppe überreicht wurde und scherzte:

Keine Chance für Kinder, mit einer Senior-Barbie zu spielen, denn: Bei der Barbie-Puppe handelt es sich um eine Einzelanfertigung, sie wird also nicht in den Handel kommen.



Das Geschenk hat einen ernsten Hintergrund: Die Puppe gab es für Königin Camilla als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsidentin der Stiftung "Women of the World", die sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen einsetzt.



Bei der Zeremonie anwesend waren auch Belgiens Königin Mathilde und Schauspielerin Helen Mirren, die im "Barbie"-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Erzählerin mitwirkt - und ebenfalls bereits eine eigene Barbie bekam.