Wie geht es für Charles und Camilla weiter? Die beiden werden am Donnerstag in der Kathedrale von Durham im Nordosten Englands den traditionellen Gründonnerstagsgroschen verteilen. Weil Charles 76 Jahre alt ist, werden 76 Frauen und 76 Männer mit speziell für diesen Anlass geprägten Münzen bedacht.

Jeder Empfänger erhält dabei zwei kleine Lederbeutel mit Münzen, die vorher gesegnet wurden. In einem sind Münzen als Symbol eines königlichen Almosens für Kleidung oder Nahrungsmittel. Ein zweiter Beutel enthält eigens für den Gründonnerstag geprägte Münzen - dieses Jahr pro Beutel 76 Stück.



Diese Zeremonie wird "Royal Maundy" genannt und findet jedes Jahr am Donnerstag vor Ostern statt. Es handelt sich um einen besonderen Gottesdienst, in dem der König seine Dankbarkeit für diejenigen zum Ausdruck bringt, die in ihren Gemeinden dienen und sich ehrenamtlich engagieren.