So schön, so melodiös.



Fragt sich nur, warum Charles so plötzlich alle an seinen Lieblingssongs teilhaben lässt.



Der Grund ist schnell erklärt: "The King's Music Room" geht pünktlich zum Commonwealth Day "on Air" - also auf Sendung. Alle Künstlerinnen und Künstler, die Charles ausgewählt hat, stammen aus dem Commonwealth oder haben familiäre Verbindungen dorthin.