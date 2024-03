Dass die Kluft zwischen Prinz William und Prinz Harry in den vergangenen Wochen nicht kleiner geworden ist, haben beide eindrücklich auf einer Preisverleihung in Gedenken an ihre verstorbene Mutter Diana gezeigt.



Während der Thronfolger auf der Bühne in einer Rede an seine Mutter erinnerte, sprach Harry nur per Videoschalte mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Diana Legacy Awards.