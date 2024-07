Das Feuer scheint auch 28 Jahre nach der Scheidung noch nicht erloschen: Regelmäßig schwärmt Herzogin Sarah Ferguson von ihrem Ex-Mann Prinz Andrew. Sogar von einer zweiten Hochzeit ist immer wieder die Rede.



Das sagt Fergie zu den Gerüchten um ein Liebes-Comeback:

Ehe-Hafen Nr. 2?

In Liebe getrennt: Beatrice und Eugenie, Töchter von Fergie und Andrew, bezeichneten ihre Eltern einst als "das glücklichste geschiedene Paar Großbritanniens". Und tatsächlich schien den beiden Ex-Liebenden der Spagat zwischen Neuanfang und Familienleben gut zu gelingen.



Läuft da wieder was? Oder haben die beiden Herzen gar nie richtig aufgehört, füreinander zu schlagen? Wie die "Daily Mail" Anfang des Jahres unter Berufung auf anonyme Insider berichtete, soll König Charles höchstpersönlich grünes Licht für ein Liebescomeback und einen erneuten Gang vor den Traualtar gegeben haben.



Eine Reporterin der "Daily Mail" wollte es genau wissen und hakte nach: Könnten bald zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken läuten? "Diese Frage bekomme ich ständig", so Fergie. "Aber nein, wir werden nicht wieder heiraten. Wir sind so glücklich, wie wir jetzt sind."

Immer zusammen, nie getrennt

Doch warum reißen die Liebes-Schlagzeilen um Fergie und Andrew nicht ab?



Was die Gerüchteküche anheizen könnte? Vielleicht die Tatsache, dass die beiden zwar in getrennten Betten schlafen, aber nicht unter zwei verschiedenen Dächern wohnen. Seit 2004 leben Fergie und Andrew laut dem Society-Magazin "Tatler" wieder zusammen in der Royal Lodge in Windsor. 2014 gönnten sich die beiden ein gemeinsames Chalet im Schweizer Skiort Verbier.



In einem Interview mit "Tatler" sagte Andrew 2000 über die besondere Wohnsituation: "Wir machen das nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns. Ich schließe auch nicht aus, dass wir wieder heiraten".

Happy trotz oder wegen der Scheidung?