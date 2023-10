Obgleich die britische Königin Elizabeth II. bereits 96 Jahre alt war und zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, kam ihr Tod am 8. September für viele Menschen überraschend. Auch für ihre Enkelinnen Beatrice und Eugenie von York, die sich nun mit emotionalen Worten von ihrer Großmutter verabschiedet haben.



"Wie so viele dachten wir, Du würdest für immer hier sein. Und wir vermissen Dich furchtbar", schreiben die Töchter von Prinz Andrew in einem am Samstag auf Instagram veröffentlichten Brief an ihre "liebste Grannie".