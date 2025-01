Auf König Charles III. und seine Familie angesprochen, geriet der 49-Jährige regelrecht ins Schwärmen. "Ich war schon immer ein großer Royalist", so Beckham. Der frühere Fußball-Star sei in einem Haushalt aufgewachsen, "in dem alles, was mit der königlichen Familie zu tun hatte, verehrt und geliebt" wurde. Deshalb werde Beckham "immer emotional, wenn ich über Dinge spreche, die mit der königlichen Familie zu tun haben".