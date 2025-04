Wer sich nicht mehr erinnert - hier eine kurzer Rückblick: 1989 wurde der Mitschnitt eines intimen Telefonats zwischen Camilla und Charles veröffentlicht. Der künftige König fantasierte darüber, wie es wäre, in der Hose seiner geliebten Camilla zu leben - als Tampon. Es kam, wie es kommen musste: 1995 ließen sich Camilla und Andrew Parker Bowles scheiden, ein Jahr später folgten Charles und Diana. Viele Briten machten damals Camilla für das Scheitern der Ehe des Thronfolgers verantwortlich. Nach Dianas Unfalltod kam eine rasche Hochzeit des Paars deshalb nicht in Frage.

Langsam gewöhnten sich die Briten aber an Camilla als Partnerin an der Seite ihres Thronfolgers. Als beide im April 2005 endlich heirateten, jubelten ihnen Tausende Menschen auf den Straßen von Windsor zu. Inzwischen haben die meisten Briten die einstige Hassfigur Camilla akzeptiert.



Die bodenständige 77-Jährige mit ihrem Hang zu Tweed und dem Flair einer typischen Landaristokratin gilt als diskret, zugewandt, humorvoll und warmherzig. Mehr und mehr übernahm sie in den vergangenen Jahren - gemeinsam, aber auch ohne ihren Mann - Repräsentationspflichten. Darüber hinaus ist sie Schirmherrin von rund hundert Organisationen.



Für ihren Image-Wandel engagierte Charles laut dem Guardian extra den PR-Guru Mark Bolland: Ihm kam es zu, Camilla sowohl für Königin Elizabeth als auch für die britische Öffentlichkeit akzeptabel zu machen - was ihm gelang. Vielleicht liegt es auch daran, dass Camilla zum Role-Model für andere Frauen in ihrem Alter wurde.



"The Independent" kürte Camilla sogar zur "einflussreichsten Frau 2023":