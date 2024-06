Als Model kann er sich eigentlich immer auf seinen lässig-coolen Blick verlassen, doch bei der Fashion Week in Mailand grinst Alexandre Grimaldi bis über beide Ohren. Es könnte an seiner Begleitung gelegen haben. Im Schlepptau hatte der uneheliche Sohn von Fürst Albert II. nämlich seine Freundin: Savannah Hennessy.

Es läuft sehr gut. Wir haben uns in Monaco kennengelernt, ich werde nach New York ziehen, sie ist bereits nach New York gezogen.

Sie ist die Tochter von Kilian und Melonie Foster Hennessy. Die Hennessys führen das weltberühmte Cognac-Unternehmen bereits in der achten Generation. In den Medien wird die brünette Schönheit gerne als "Hennessy-Erbin" bezeichnet, auch wenn sie kaum etwas mit der Firma zu tun zu haben scheint.



Ihr Vater, Kilian Hennessy, führt außerdem noch eine Firma, die Luxusparfüms vertreibt. Unternehmertum und Luxus scheinen Savannah also in die Wiege gelegt worden zu sein.



Auf Instagram nennt die 20-Jährige sich selbst eine "professionelle Cinderella" - und vermittelt genau diesen märchenhaften Eindruck von ihrem Leben. Knapp 12.000 User folgen der jungen Frau, darunter natürlich auch Alexandre Grimaldi.