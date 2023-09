Neu bei BRISANT Talk mit ARD-Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow

Einen Blick hinter die Palastmauern der königlichen Familien zu werfen ist nicht nur ihre Passion, sondern auch ihr Beruf. Seit vielen Jahren ist Leontine von Schmettow die Königshaus-Expertin der ARD. Dass auch durch ihre eigenen Adern blaues Blut fließt, mag der Journalistin dabei so manche Tür geöffnet haben. Von Schmettow stammt aus einem schlesischen Adelsgeschlecht, das viele Staatsbeamte und Offiziere hervorgebracht hat. Durch zwei Weltkriege vertrieben, ließ sich die Familie irgendwann im niedersächsischen Verden nieder.

Inzwischen ist Leontine von Schmettow in die Fußstapfen ihres einstigen "Lehrers" getreten. Als ARD-Königshaus-Expertin kommentiert sie königliche Hochzeiten und sonstige "blaublütige Ereignisse" in Fernsehen und Hörfunk und hat sich über viele Jahre das Vertrauen der Royals erarbeitet.



Auch BRISANT stand die 58-jährige Journalistin immer wieder mit ihrer Expertise zur Seite. Und das wird ab dem 16. Januar zur schönen Regelmäßigkeit, wenn Leontine von Schmettow einmal im Monat mit den Moderatorinnen der Sonntags-Ausgabe von BRISANT über die neuesten Entwicklungen in den europäischen Königshäusern plaudert. Wir freuen uns darauf!