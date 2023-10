Kamilla Senjo ist seit mehr als zehn Jahren Moderatorin bei BRISANT. Ein Talent, das sich bei ihr bereits in jungen Jahren zeigte. Schon mit vier Jahren - damals noch in der Ukraine - unterhielt sie die Damenrunde bei ihrer Großmutter mit Liedern und Gedichten. Mit der Bürste in der Hand sagte sie: "Mein Name ist Kamilla Senjo und ich bin eine berühmte Artistin."



Mit fünf Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Der Start war nicht leicht, sie fühlte sich als Außenseiterin. Allein der Name Kamilla war besonders. "Kann ich nicht Peggy oder Yvonne heißen?", fragte sie damals ihren Vater.



Im Kindergarten half ihr ein Mädchen mit Namen Daniela, erklärte ihr was Tisch und Gabel heißt. In der Schule machte sie dann ihren Papa stolz: Ihre Lehrerin hob beim Elternabend im sächsischen Leipzig hervor, wie schön Hochdeutsch Kamilla spricht. Sie sei ein Vorbild für alle anderen Schüler.