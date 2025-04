Seit Januar 2024 geht es auch Milch und Milchprodukten an den Kragen - jedenfalls was die Bepfandung angeht. Für in Kunststoffflaschen abgefüllte Milch, Milchmischgettränke und alle trinkbaren Milcherzeugnisse galt bisher eine Übergangsfrist, die nun endet. Auf diese Produkte gilt seit dem 1. Januar eine Pfandpflicht von mindestens 25 Cent.



Die Regelung bezieht sich auf alle Produkte mit einem Füllvolumen von 0,1 bis 3 Liter. Dazu zählen dann beispielsweise Getränke wie Kefir, Kakao-Drinks, Trinkjoghurt oder Ayran in Einweg-Plastikflaschen.



Was zuvor im gelben Sack oder der gelben Tonne gelandet ist, kann nun überall dort zurückgegeben werden, wo Getränke in Einweg-Kunststoffflaschen vertrieben werden.