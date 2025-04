Eine Aufbahrung - ohne Prunk, ohne Protz.



Nach seinem Tod am Ostermontag wurde der Leichnam von Papst Franziskus gesegnet, in päpstliche Gewänder gekleidet und wird dann am Mittwoch um 9.00 Uhr in den Petersdom überführt und aufgebahrt.



Während seine Vorgänger noch auf einer erhöhten Plattform und in drei ineinander verschachtelten Särgen aus Holz, Blei und Zink aufgebahrt waren, liegt Franziskus in einem schlichten Holzsarg vor seinen Gläubigen. Er wünschte für sich selbst ein Begräbnis "in Würde, wie jeder Christ, aber nicht auf Kissen", wie er in dem Interviewbuch "El sucesor" erklärte.



Ein Toter, öffentlich aufgebahrt, mehrere Tage lang. Wie funktioniert so etwas?