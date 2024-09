Auch in diesem Jahr werden wieder Millionen Gäste aus aller Welt auf dem Oktoberfest erwartet. Die Sicherheitskräfte rüsten sich - insbesondere nach den Anschlägen in Solingen und München.



Laut Einsatzleiter Christian Huber vom Polizeipräsidium München sei die Wiesn "das sicherste Volksfest der Welt". Er räumt aber auch ein: "Es wird keine hundertprozentige Sicherheit geben", man versuche aber "an die 100 Prozent möglichst nah ranzukommen".