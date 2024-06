Schneller Erfolg für die Polizei: Nachdem am Wochenende im Wald bei Niebüll eine Frauenleiche gefunden wurde, haben die Ermittler nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft - wegen Mordes und Vergewaltigung. Der Verdächtige wurde anhand von DNA-Spuren identifiziert.

Der 35-jährige Mann lebt laut Polizei - so wörtlich - "in einiger Entfernung zu seinem Opfer". Die Ermittler stehen momentan vor einem Rätsel, denn eine Beziehung zwischen der toten Martje und dem Verdächtigen soll es nicht gegeben haben. Motiv und Hintergründe der Tat bleiben also erstmal unklar und werden nun weiter ermittelt.

Die 21-Jährige Martje war am Freitag (8.6.) als vermisst gemeldet worden, nachdem sie sich nicht wie vereinbart bei ihrer Familie gemeldet hatte. In der Nacht zum Samstag wurde sie dann tot in einem Waldgebiet entdeckt. Zuletzt gesehen wurde die junge Frau am Freitagmorgen, als sie ihre Wohnung verließ. Sie wollte im Marschenpark westlich von Niebüll Sport treiben.